W każdej partii są sympatie i antypatie, możemy to traktować jako smaczki polityczne. Trudno komentować półprywatne rozmowy - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Radosław Fogiel. Komentował w ten sposób artykuł Onetu o podsłuchiwanych rozmowach byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Radosław Fogiel / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Wideo youtube

W czwartek Onet opisał kulisy operacji specjalnej CBA o kryptonimie "Vampiryna", w której podsłuchiwane miały być rozmowy m.in. ówczesnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i jego najbardziej zaufanego człowieka, członka zarządu ds. marketingu i komunikacji Adama Buraka.

Fogiel: Nie ma tam nic poza ciekawostkami

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa, czy teraz PiS powinien odciąć się od Daniela Obajtka. W odpowiedzi Fogiel bagatelizował doniesienia medialne. Mamy jakiś tekst w Onecie, co do którego źródeł niespecjalnie mamy informacje. Ja nie wiem, nie będę zaprzeczał - mówił. Półprywatne rozmowy ludzi, którzy się znają, w tym kontekście trudno mi komentować - dodał.

W każdej partii są sympatie i antypatie, możemy to traktować jako smaczki polityczne. Jeżeli już traktować to poważnie, tam nic nie ma poza ciekawostkami - mówił Fogiel.

Krzysztof Ziemiec zwrócił uwagę, że według prawników stenogramy Onetu mogą być podstawą do rozpoczęcia postępować sądowych, a minister Borys Budka ma nadzieję, że Obajtek zasiądzie na ławie oskarżonych. Borys Budka, nie mam najmniejszych wątpliwości, gdyby Daniel Obajtek przeszedł na czerwonym świetle, byłby skłonny wysłać go na szafot. To akurat nie jest dla mnie argument - stwierdził Fogiel.

Fogiel: To nie jest odkrycie, że coś pojechało do Watykanu

Wiceszef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych bronił też działalności Orlenu w czasie pandemii, o czym również była mowa w tekście Onetu.

Kiedy brakowało płynu do dezynfekcji, premier zlecał Orlenowi produkcję płynu, bo jest to Spółka Skarbu Państwa. To jest budowanie wizerunku Polski. Przecież to nie jest jakieś odkrycie, że coś pojechało do Watykanu. To było szeroko komunikowane w mediach. Myśmy wielu krajom pomagali - mówił Fogiel.

Nie odpowiedział na pytanie, czy Obajtek znajdzie się na listach PiS w wyborach do europarlamentu. Tego to ja nie powiem. Na razie jesteśmy na etapie list do wyborów samorządowych - powiedział.

Wybory już za miesiąc, a PiS nie ogłosił jeszcze kandydatów na prezydentów niektórych dużych miast. Kampania ma swoją dynamikę. Rejestrowanie kandydatów to faktycznie jest ten tydzień. Można uważać, że ta kampania się niespiesznie rozkręca - stwierdził gość RMF FM.