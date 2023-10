Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie poseł Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina, Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Głównym zadaniem Nitrasa w ostatnich miesiącach było znalezienie ochotników do ruchu Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Zapytamy go, ile osób KO przekonała to tego pomysłu. A także o to, jaka będzie rola tych osób w komisjach wyborczych. Jak je rozpoznać? Jakie kwestie będzie można im zgłaszać?

Z posłem KO porozmawiamy też o planach jego formacji na ostatnie godziny kampanii wyborczej. Zapytamy, co miał na myśli, gdy pisał, że sobota będzie bardzo polityczna, bo konkurencja może złamać ciszę wyborczą.

