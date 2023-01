"Jeżeli panu premierowi zależy, żeby te pieniądze trafiły do naszego kraju, trzeba do projektu ustawy o SN wprowadzić poprawki opozycji. Nie można robić obstrukcji. Te pieniądze muszą do nas napłynąć" - zaznacza senator Krzysztof Kwiatkowski.

A co jeżeli Sejm odrzuci poprawki opozycji i podobnie zrobi Senat? "Wszystkie siły polityczne w Polsce powinny być zainteresowane tym, aby tak się nie stało" - podkreśla gość Mariusza Piekarskiego w RMF FM.