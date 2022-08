„Najważniejsza jest Grupa Azoty, bo to ona jest największym producentem i dostawcą zarówno nawozów jak i dwutlenku węgla” – tak ostatnie problemy na rynku wytwarzania żywności skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Andrzej Gantner. Dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności powiedział, że firma Anwil, która po około tygodniowej przerwie wznowiła produkcję nawozów azotowych, pełni w tym kontekście jedynie rolę uzupełniającą.

"Niektóre firmy dostały dzisiaj dwutlenek węgla. Biorąc pod uwagę skalę i wielkość rynku oraz to, co napisały Azoty na swojej stronie internetowej, że wszyscy potrzebujący dwutlenku węgla na pewno go dostaną, będziemy w stanie ocenić obecną sytuację w ciągu najbliższego tygodnia" - przyznał Gantner.

"Jeżeli zapewnienia Grupy Azoty zostaną zrealizowane, to nie ma żadnych przeszkód, żeby wszystkie towary były na półce. Gdyby cokolwiek miało być nie tak i ewentualnie doszło do wstrzymania produkcji, chociaż dzięki tym zapowiedziom wszyscy uważają, że nie dojdzie, to i tak mamy zapasy w magazynach" - dodał.

Andrzej Gantner / Jakub Rutka / RMF FM

