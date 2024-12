"Mam nadzieję, że osiągnie dobry wynik i zawalczy o wejście do II tury. Nie poddajemy się. Wiemy, jak wyglądały sondaże wyborcze 10 lat temu. Wszystko miało rozstrzygnąć się w I turze, a była II tura i niespodzianka wyborcza. Magdalena Biejat ma wszystkie walory, które mogą powodować, że jej poparcie będzie tylko rosło" - tak o kandydatce Lewicy na prezydenta mówił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus.

Tomasz Trela gościem Rozmowy o 7:00 / Marcin Suchmiel / RMF FM

Magdalena Biejat będzie kandydatką Lewicy na prezydenta RP. Tę decyzję podjęła w niedzielę Rada Krajowa Nowej Lewicy. Skomentował to w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Tomasz Trela.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trela: Biejat ma wszystkie walory, żeby jej poparcie rosło

Dzisiaj sondaże na to nie wskazują (żeby Biejat miała prześcignąć Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS - przyp. red.), ale kampania jeszcze się nie zaczęła. Dynamika zdarzeń w życiu politycznym jest tak duża, że wiele rzeczy jest nie do przewidzenia. Dzisiaj o godz. 15:15 mamy wspólną konferencję w moim mieście, w Łodzi. O godz. 17:00 pierwsze spotkanie pani marszałek Biejat. Przystępujemy do pracy. Mam wrażenie, że "im dalej w las", tym poparcie będzie wyższe - powiedział Tomasz Trela.

Jak słyszę pana prezydenta Trzaskowskiego, na przykład podczas wystąpienia w Gliwicach, to bardziej osadził się w centrum i centroprawicy, zresztą ja nie będę recenzował swoich przyjaciół po demokratycznej stronie, z koalicji 15 października. Magdalena Biejat ma wszystkie walory, które mogą powodować, że jej poparcie będzie tylko rosło, a wybory prezydenckie to są inne wybory niż parlamentarne. Tu liczy się sposób komunikacji, osobowość, charyzma - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość nie podmieni swojego kandydata, bo o tym się głośno mówi. Niektórzy zaprzeczają, a niektórzy po stronie PiS-u na to czekają. Myślę, że w kwietniu będziemy mogli powiedzieć, jakie są prawdziwe nastroje Polaków - stwierdził.

Co z innymi potencjalnymi kandydatami lewej strony sceny politycznej?

Mam nadzieję, że senator Witkowski i Unia Pracy będą wspierali Magdalenę Biejat. Na to liczę. Co do partii Razem - zobaczymy, czy wystawią kandydata. Pani marszałek wczoraj zapowiedziała, że jest otwarta na współpracę z innymi środowiskami lewicowymi, żeby być jedyną kandydatką lewicową w tych wyborach. Najlepszym, optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby kandydatką szeroko rozumianej lewicy była pani marszałek Biejat - powiedział Tomasz Trela.

Nie będzie wiecznie tak, że na polskiej scenie politycznej będą dominowały tylko dwie partie, Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Przyjdzie taki moment, że będzie ich więcej - dodał.

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa również, czy Polska jest gotowa na prezydenta kobietę.

Polska jest gotowa, ale może inne partie nie mają odpowiednich kandydatek (...). Magdalena Biejat nie jest kandydatką Lewicy dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że jest najlepszą kandydatką - stwierdził poseł.

Trela o ministrze Wieczorku: Sprawa powinna być wyjaśniona

Wirtualna Polska podała w czwartek, że "szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni; prosiła o zachowanie anonimowości, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi".

WP.pl napisała, że "kobieta została okrzyknięta donosicielką, a uczelnia powiadomiła prokuraturę". Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że minister nauki, polityk Lewicy Dariusz Wieczorek zostanie poproszony o wyjaśnienia w sprawie . O tę kwestię także Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa.

Co dalej z ministrem Wieczorkiem - to wszystko w rękach pana premiera Donalda Tuska i pana przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego. Na dziś pełni swoją funkcję i mam przekonanie, że nadal będzie ją pełnił. Musi wyjaśnić wszystkie te sprawy i wątpliwości. Dla Lewicy współpraca i szacunek do związków zawodowych jest największą wartością (…). Mam informację od pana ministra, że dokumenty na temat pracy Uniwersytetu Szczecińskiego wpłynęły od przedstawicielki związków zawodowych. Rzeczywiście zrobiło się zamieszanie, dlatego trzeba to wyjaśnić (…). Po wyjaśnieniu sprawy uważam, że pan minister powinien spotkać się z sygnalistką i odpowiednio się zachować - skomentował poseł Tomasz Trela.

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o błąd ministra nauki Dariusza Wieczorka w jego oświadczeniu majątkowym. Wieczorek napisał, że wielkość jego działki to dwa metry, a nie dwa hektary.

Trzeba złożyć korektę oświadczenia i to naprawić. Każdy jest równy wobec prawa. Był błąd, trzeba przeprosić i szybko błąd naprawić. Oświadczenie majątkowe nie jest dokumentem dla urzędu skarbowego, tylko dla obywateli - powiedział gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Sprawozdanie finansowe PiS i kwestia Marcina Romanowskiego

Tomasz Trela wypowiedział się także m.in. na temat tego, czy PKW powinna się zastosować do decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości .

W moim przekonaniu nie, bo to nie jest Sąd Najwyższy. To moje zdanie. Co zrobi PKW – nie wiem (…). Uważam, że PiS nie powinien dostać złotówki z budżetu państwa, bo robił kampanię nielegalnie - stwierdził polityk.

Poseł Nowej Lewicy skomentował także kwestię Marcina Romanowskiego, który ma się ukrywać przed organami ścigania .

To pospolity bandzior. Jeżeli ktoś się ukrywa i jest za nim list gończy, to nie jest aniołkiem. Ten pospolity bandzior wprowadził opinię publiczną w błąd co do swojego stanu zdrowia. Jego koledzy to powtarzali, że miał operację zagrażającą jego zdrowiu, a nawet życiu, a okazało się, że to był planowy zabieg i wyszedł na własne żądanie. Mamy do czynienia z człowiekiem, który ma nieczyste sumienie - powiedział Tomasz Trela.

Pewnie za chwilę będzie też poszukiwany czerwoną notą INTERPOL-u. PiS boi się, że jeśli Romanowski zostanie odszukany, to będzie „sypał” i mówił, z kim robił te „machloje” w Funduszu Sprawiedliwości. Tam mogą być naprawdę różne nazwiska - dodał.