Bogdan Zalewski zaprosił do porannego programu w radiu internetowym RMF24 i RMF FM Pawła Zalewskiego - polityka Polski 2050 Szymona Hołowni, ugrupowania wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzącym tzw. Trzecią Drogę.

Paweł Zalewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jaka będzie droga do głównego politycznego celu w Polsce: stworzenia nowego rządu? Kręta, długa i wyboista? Z potknięciami w postaci nieudanej misji Mateusza Morawieckiego, ze względu na brak sojuszników w Sejmie? Z marszem jak po grudzie do sformowania koalicyjnego gabinetu obecnej opozycji, z powodu licznych programowych rozbieżności i gier o stanowiska? A może wszystko pójdzie opozycji jak z płatka, bo jak zapowiada Donald Tusk - aspirujący do stanowiska premiera "w drugim ruchu" - wszystko w rządowym sojuszu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy jest już dopięte?

Sporo pytań, a to tylko część kwestii do dyskusji z posłem Pawłem Zalewskim. Dlatego Bogdan Zalewski zaprasza do słuchania Faktów RMF FM o 7:00 i Radia RMF24. Większa część Rozmowy o 7:00 odbędzie się w naszej stacji internetowej. Znajdziecie ją w naszej witrynie RMF24.pl oraz aplikacji RMFon.