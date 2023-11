Kowal mówił, że właśnie w taki sposób należy rozumieć nowoczesny konserwatyzm: "To jest poszukiwanie pokoju społecznego i dialogu, słuchanie tego, co mówi opinia publiczna. Przekonywanie i rozumienie, że co innego jest legislacja, co innego jest to, co uchwalimy, bo to musi być efektem kompromisu. Po to jest parlament i nowoczesne państwa, żeby ucierać te stanowisko, żeby nie było wojen. Na przykład wojen o sprawy religijne, wojen dosłownych i wojen w przenośni" - wyjaśniał.

Jego zdaniem nie będzie wojny o aborcję. Myślę, że będzie parlament, że znajdziemy rozwiązanie, że dla tych spraw da się znaleźć wspólny mianownik, jaki jest możliwy. Bo też trzeba popatrzeć na to, co dziś jest możliwe wewnątrz parlamentu. Także ja w tej sprawie będę postępował lojalnie, będę postępował na rzecz pokoju społecznego, będę mówił o swoich poglądach, ale nie mam naprawdę ambicji, żeby sobie wyobrazić, że to, czego ja chcę, muszą chcieć wszyscy - dodał.

"Prezydent się nie sprawdził i nie spodziewam się już po nim wiele dobrego"

Gość RMF FM był również pytany, czy nowy rząd będzie wspierał prezydenta Andrzeja Dudę na międzynarodowych stanowiskach.

A to jakaś kariera się tam szykuje? - pytał Kowal. Ja nie ulegam temu falowaniu nastrojów w sprawie prezydenta. Prezydent się nie sprawdził i nie spodziewam się już po nim wiele dobrego. Jest to prezydent partyjny, który nie stoi na straży konstytucji, nie stoi na straży interesu narodowego, tylko stoi na straży interesu partyjnego. I w tym duchu można interpretować 90 proc. jego zachowań - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.