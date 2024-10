Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Kowal - poseł Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy. Porozmawiamy m.in. o konflikcie w Strefie Gazy i Libanie, a także o zapowiedziach ukraińskiego IPN-u dot. rozpoczęcia w przyszłym roku poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej.

Mija rok, odkąd Hamas przeprowadził atak terrorystyczny na Izrael, w wyniku którego zginęło 1200 osób, a ponad 250 trafiło do niewoli. 7 października ub.r. około 6 tys. palestyńskich bojowników przedarło się przez granicę i zaatakowało izraelskie miejscowości. Jednym z celów był festiwal muzyki elektronicznej na pustyni Negew - tylko tam zginęło ponad 300 osób, a 40 wzięto do niewoli.

Atak spotkał się z izraelskim odwetem - działania wojskowe są prowadzone zarówno w Strefie Gazy, jak i na południu Libanu. 12 miesięcy po tamtych wydarzeniach zapytamy, czy jest jakaś szansa na to, by ten konflikt się zakończył. A może jest wprost przeciwnie - sytuacja wymknęła się spod kontroli i grozi nam rozszerzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Naszego gościa zapytamy też o to, jak podchodzi do informacji, że ukraiński IPN ma rozpocząć w przyszłym roku poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Czy to zapowiedź prawdziwych działań?

Porozmawiamy również o bieżącej polityce, m.in. o tymczasowym aresztowaniu Janusza Palikota i patowej sytuacji w Państwowej Komisji Wyborczej.

