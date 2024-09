Gościem wtorkowej Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Wójcik, poseł z Suwerennej Polski. Wywiad przeprowadzi gospodarz porannego programu w naszym internetowym radiu, Tomasz Terlikowski.

Michał Wójcik / Michał Dukaczewski / RMF FM

Kwota darowizn zebrana przez Prawo i Sprawiedliwość po odebraniu jej przez Państwową Komisję Wyborczą znaczącej części środków przekroczyła już 5 milionów złotych. Czy to wystarczy na pokrycie kosztów kampanii prezydenckiej? Czy ewentualny brak środków powinien skłonić partię do wyboru kandydata bardziej rozpoznawalnego? Kto ewentualnie mógłby nim być? O to wszystko zapytamy naszego gościa z Suwerennej Polski.

W programie nie zabraknie też pytań o stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, stan rozmów połączeniowych z PiS, a także o to, czy Suwerenna byłaby w stanie zaakceptować Mateusza Morawieckiego na prezydenta. Będziemy też pytać o instytucję "aktywnego żalu" zaproponowaną przez ministra Adama Bodnara i o to, czy prawo przewiduje wycofanie podpisu premiera przez niego samego... pod opublikowanym aktem prawnym.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

