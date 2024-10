​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Magdalena Bielat, wicemarszałek Senatu, współprzewodnicząca Partii Razem. Porozmawiamy m.in. o przyszłości jej partii i projekcie o związkach partnerskich.

Magdalena Biejat / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy Partia Razem pójdzie osobno i odłączy się od Lewicy? Czy projekt o związkach partnerskich jest projektem rządowym i ma szansę na poparcie w Sejmie? Czy Partia Razem wystawi swojego kandydata na prezydenta, a może poprze kandydata Lewicy? Co dalej z ustawą budżetową? Czy politycy Partii Razem ją poprą? O to wszystko zapytamy Magdalenę Biejat.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00

