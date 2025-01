Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie poseł, wiceprzewodniczący Koła Poselskiego Partii Razem Maciej Konieczny. Porozmawiamy m.in. o nadchodzących wyborach prezydenckich i kandydacie partii Razem.

Maciej Konieczny / Jakub Rutka / RMF FM

Polityka zapytamy m.in. o to, kto będzie kandydatem partii Razem na prezydenta RP, czy jego ugrupowanie poprze ustawę o pozbawieniu uposażenia posłów, którzy zostali aresztowani oraz zaproponowaną przez Polskę 2050 tzw. ustawę incydentalną, dotyczącą Sądu Najwyższego.

Macieja Koniecznego zapytamy również o najważniejsze postulaty partii Razem w nadchodzącej kampanii wyborczej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

