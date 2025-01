"To już nie jest łamanie praworządności, ale prawo przestało obowiązywać" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do sprawy sprawozdania finansowego swojej partii z wyborów z 2023 r. Ponownie zaapelował też o wsparcie finansowe dla PiS.

Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej / Tomasz Gzell / PAP

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła w poniedziałek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności. Decyzja PKW została wysłana do ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Kaczyński: Oko Tuska to nowe źrodło prawa

Prezes PiS został zapytany w czwartek na konferencji prasowej, czy środki z subwencji, po tej decyzji PKW, wpłynęły już na konto jego partii. Nie wpłynęły. Jest zapowiedź z portalu X, że na oko (premiera Donalda) Tuska pieniędzy "nie ma i nie będzie". Okazuje się, i to już powiedziano w mediach, w Republice, że w tej chwili to oko, to jest nowe źródło prawa - podkreślił Kaczyński.

Zdaniem szefa PiS, w tej chwili prawo w Polsce po prostu przestało obowiązywać. To już nie jest łamanie praworządności, ale prawo przestało obowiązywać - ocenił.

Kaczyński zaapelował też ponownie do społeczeństwa o wsparcie finansowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest to wsparcie dla największej partii w Polsce i największej jednocześnie partii opozycyjnej. Krótko mówiąc, jest to wsparcie dla demokracji i o to wsparcie prosimy, bo demokracja w tej chwili w Polsce jest po prostu likwidowana - powiedział Kaczyński.

Zamieszanie ze sprawozdaniem finansowym PiS

PKW w sierpniu odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z roku 2023, wykazując - jak podano - poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. Skutek tej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł. PiS zaskarżył tę decyzję do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznała skargę 11 grudnia.

Izba ta - wprowadzona ustawą o SN z grudnia 2017 r. - jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów. Powołane zostały do niej osoby na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy także z grudnia 2017 r.

Zarówno tak ukształtowana KRS, jak i sędziowie przez nią nominowani są od początku kwestionowani przez ówczesną opozycję, a obecnie koalicję rządzącą, i część środowiska sędziowskiego. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził wprost, że w myśl wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN "nie jest sądem".

Jeszcze w styczniu 2020 r. została podjęta uchwała trzech izb SN, zgodnie z którą nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS po 2017 roku. Także TSUE - ostatnio w listopadzie 2024 r. - uznaje, że pytania prejudycjalne wysłane do niego przez sędziego SN mianowanego po 2017 r. są niedopuszczalne z uwagi na to, że zostały "skierowane przez skład orzekający nieposiadający statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy". Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN jest podawany w wątpliwość także przez część członków PKW.