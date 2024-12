"Wskaźniki makroekonomiczne są niezłe, inflacja jest za wysoka i to będzie miało wpływ na wybory prezydenckie" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. "Minusem rządu jest słabość komunikacyjna, zbyt wolno idące rozliczenia" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Aleksander Kwaśniewski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porażki i sukcesy rządu Donalda Tuska

Rozmowa rozpoczęła się od pytania o ocenę pierwszego roku rządu premiera Donalda Tuska - rocznica powołania wypada w najbliższy piątek, 13 grudnia.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwaśniewski: Trzaskowski ma potencjał, by wygrać. Nawrocki będzie deptał mu po piętach

To jest niewątpliwie trudny rok. Zewnętrznie i wewnętrznie. Rok temu jednak mieliśmy jeszcze do czynienia ze stabilnym w miarę rządem niemieckim. Dzisiaj zbliżamy się do wcześniejszych wyborów. Mamy kryzys rządowy Francji. Tego nie było wcześniej - wymieniał Aleksander Kwaśniewski.

Okazało się, że spuścizna ośmiu lat rządów PiS jest jednak w niektórych dziedzinach dramatyczna. Myślę tu głównie o kwestiach sądownictwa, praworządności, przekroczenia wielu zasad, które w Polsce obowiązywały. I odbudowywanie tego jest zadaniem ogromnie skomplikowanym - oceniał były prezydent.

Kwaśniewski, zapytany o najważniejsze sukcesy tego rządu, stwierdził, że sukcesem jest sam fakt jego powstania. Takiej koalicji, tak skomplikowanej, nie mieliśmy do tej pory w Polsce - podkreślił.

Po drugie, jednak następuje odbudowa pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy bardziej znaczący aniżeli przez osiem lat pasywnej, eurosceptycznej polityki PiS. Po trzecie, sytuacja gospodarcza jest pod kontrolą - wymieniał Kwaśniewski.

Kostka masła za 10 zł z perspektywy zwykłego obywatela to nie jest kontrola - zauważył Terlikowski.

Mówimy o inflacji, która zaczęła się za poprzedniego rządu, o konsekwencjach tej inflacji. Dużo by mówić, dlaczego tak jest, ale nie sądzę jednak - nawet przy tej wysokiej cenie kostki masła - żeby dzisiaj w sensie ekonomicznym czy w sensie rynku, cen towaru były jakieś powody do paniki - odparł Kwaśniewski.

Wybory prezydenckie

Trzaskowski jest dziś kandydatem odpowiadającym obecnej koalicji. Jego zadaniem jest zdobycie głosów osób, które mają wątpliwości. To, co jest najtrudniejsze, to zwrot w stronę Polski niewielkomiejskiej. Musi wykonać wielką pracę, żeby te powiaty objechać, przedstawić się tym ludziom - mówił były prezydent o szansach kandydata KO w wyborach prezydenckich.

To, że Karol Nawrocki jest nieznany, daje mu pewną elastyczność w opowieści - dodał Aleksander Kwaśniewski.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tutaj pełne omówienie rozmowy.