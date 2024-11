"Robimy wszystko, żeby jeszcze w tym roku udało się wprowadzić wolną Wigilię. Mam nadzieję, że uda się zrobić społeczeństwu ten drobny prezent" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dodała, że "wczoraj na komisji była awantura o wolną Wigilię". "Na razie wszystko jest jeszcze w grze. Zobaczymy, jak pójdzie głosowanie" - podkreśliła.

Anita Kucharska-Dziedzic jest posłanką i wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy / Michał Dukaczewski / RMF FM

Na dziś w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu Lewicy w sprawie ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Czy projekt ma szansę powodzenia?

Wszystko się może okazać na sali plenarnej. Myślę, że sporo osób powróci dziś do małej świeckiej tradycji oglądania Sejmu - mówiła posłanka. Głosy niby są policzone, ale zawsze może się okazać, że będzie to wyglądało inaczej. Już parę takich zaskoczeń na sali plenarnej było, kiedy wszyscy myśleli, że głosy są policzone i że jakaś ustawa przejdzie albo nie przejdzie - podkreśliła.

Oceniła, że ci, którzy nie chcą wolnej Wigilii w tym roku "szantażują społeczeństwo kwestią połączenia tego pomysłu z przywróceniem pracujących handlowych niedziel". Mam nadzieję, że to się nie uda, bo dla pomysłu powrotu do handlowych niedziel to już na pewno nie będzie większości na sali plenarnej. Zobaczymy. Ja mam ciągle nadzieję, że się uda społeczeństwu zrobić ten drobny prezent - powiedziała Anita Kucharska-Dziedzic.

"Nie wiem, czy Petru ma wystarczające kompetencje, by siedzieć na kasie"

Tomasz Terlikowski nawiązał do wpisu na platformie X autorstwa jednego z przeciwników pomysłu wprowadzenia wolnej Wigilii - Ryszarda Petru. Polityk stwierdził, że 24 grudnia bardzo chętnie zasiadłby za kasą w jednym ze sklepów.

Nie wiem, czy Ryszard Petru ma wystarczające kompetencje do tego, żeby siedzieć na kasie, bo to jednak trzeba się wielu rzeczy nauczyć, zanim się na tej kasie skutecznie siądzie. Nie wiem, czy ktoś go na tej kasie zatrudni. No chyba, że wyłącznie w celach promocyjnych - stwierdził gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Niech Petru siedzi tak 12 godzin, niech zobaczy, jaka to jest ciężka praca. (...) Ja przypomnę, że parlament w Wigilię na pewno będzie pusty i żadnego polityka się w Warszawie nie uświadczy - dodała.

