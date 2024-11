"W ciągu dwóch najbliższych dni pieniądze w formie zaliczek trafią do poszkodowanych powodzian" - powiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński w Głuchołazach. "To jest proces żywy, pojawiają się wciąż nowe problemy (...). Chciałbym jednak powiedzieć: ja też nie jestem zadowolony z tempa wypłat, jednak proszę pamiętać, że gospodarujemy groszem publicznym. Do każdego są wymagane stosowne protokoły. Protokoły nie są wymysłem, one obowiązują od 1997 roku, a i tak zdecydowaliśmy się na usprawnienie " - powiedział Kierwiński. Odniósł się również do poniedziałkowej decyzji o odwołaniu dolnośląskiego wojewody.

Marcin Kierwiński w Głuchołazach, 26 listopada 2024 roku / Krzysztof Świderski / PAP Kiedy dokładnie zaliczki trafią do powodzian? We wtorek Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. programu odbudowy po powodzi, pojawił się w jednej z najbardziej poszkodowanej wielką wodą miejscowości - w Głuchołazach w województwie opolskim. Chcielibyśmy, aby te zasiłki trafiały do osób poszkodowanych szybciej, (...) żeby ludzie mogli jak najszybciej z tych pieniędzy skorzystać. Dlatego wpisaliśmy do ustawy powodziowej (...) system zaliczkowy. To znaczy, że każdy, kto złoży wniosek, w ciągu trzech dni otrzyma 50 tys. zł zaliczki - powiedział we wtorek Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. programu odbudowy po powodzi. Już dzisiaj wniosek o 500 takich wypłat trafi do wojewody, wojewoda przeleje te pieniądze, bo te pieniądze są zabezpieczone i pewnie. W ciągu (kolejnych) dwóch dni, czyli jutro - pojutrze te pieniądze trafią do poszkodowanych - dodał Kierwiński. Wprowadzamy zapis, że każdy może złożyć wniosek o wypłatę, jeśli jego mieszkanie zostało zalane, żeby wypłacić mu zaliczkę w wysokości 50 tys. zł. Ta kwota może być oczywiście mniejsza. W ciągu trzech dni gmina będzie musiała tej osobie wypłacić tę kwotę. Potem będzie gmina będzie prowadziła szacowanie strat - powiedział w czwartek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Całą rozmowę można przeczytać TUTAJ . Nowelizacja ustawy powodziowej W poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała o podpisaniu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory samorządy musiały zapewnić 20-procentowy wkład własny. Zobacz również: Ułatwienia dla poszkodowanych przez powódź. W życie wchodzi nowelizacja ustawy To druga nowelizacja ustawy powodziowej. Rząd w pracach nad projektem przypominał, że na jej kształt wpłynęły doświadczenia samorządów, ministerstw i pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcina Kierwińskiego. Kierwiński o odwołaniu dolnośląskiego wojewody W poniedziałek informowaliśmy, że wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń stracił stanowisko . Informację tę potwierdził dziennikarz RMF FM. Awiżenia na stanowisku wojewody dolnośląskiego ma zastąpić Anna Żabska. Również o tę decyzję był pytany we wtorek. Myślę, że to wczoraj dokładnie wybrzmiało. Chcemy usprawnić proces pomocy osobom poszkodowanym w powodzi. Mieliśmy tam zator płatniczy i uważamy, że potrzebna jest tam nowa energia, nowa pani wojewoda. Reagujemy na bieżąco, rząd Donalda Tuska reaguje na bieżąco - powiedział Marcin Kierwiński. Jeśli pojawia się problem, to reagujemy. Chcę równocześnie podkreślić, że pan Maciej Awiżeń bardzo prężnie pomagał podczas powodzi - dodał.