"To jest taka mission impossible - misja niemożliwa" - tak o powierzeniu przez prezydenta zadania utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Kobosko. "W niczym nie przeszkodzi działaniom, które podejmujemy, tworzeniu koalicji, o której rozmawiamy dzisiaj jako Trzecia Droga z KO i Nową Lewicą. Po prostu wydłuża stworzenie nowego rządu" - mówił pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050.

Kobosko o misji Morawieckiego: Mission impossible

"To misja niemożliwa, to gra na czas wyłącznie. Premier Morawiecki żadnego rządu w Polsce w tym roku nie stworzy" - podkreślał Michał Kobosko. "Główne pytanie brzmi, po co ten czas jest potrzebny PiS, na co oni chcą ten czas wykorzystać" - zastanawiał się gość Bogdana Zalewskiego.

"Żadna z trzech stron, które będą tworzyć koalicję demokratyczną, nie wejdzie w rozmowy z PiS o tym, żeby pomoc pozwolić im na kontynuację ich władzy, które były i są dla Polski po prostu szkodliwe" - zapewnił Kobosko.