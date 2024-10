​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów.

Jacek Sasin / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o przesłuchaniu Marcina Romanowskiego, raporcie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych i kongresie w Przysusze, na którym doszło do wchłonięcia Suwerennej Polski przez PiS. Zapytamy, co to połączenie oznacza dla wyborcy i czy Konfederacja odbiera największej partii opozycyjnej młodych wyborców.

