"Karol Nawrocki jest zwolennikiem szczególnej roli rodziny. Uważa też, że ludziom trzeba pomagać i ułatwiać życie, a to kto z kim żyje i sypia, to już jego sprawa. Rozpalanie sporów ideologicznych jest w tej chwili niepotrzebne. Powinniśmy rozmawiać o bezpieczeństwie i gospodarce" - w ten sposób Marcin Horała odpowiedział na pytanie Tomasz Terlikowskiego, jak Karol Nawrocki odnosi się do kwestii legalizacji związków partnerskich. Poseł PiS był gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF FM.

Marcin Horała / Piotr Szydłowski / RMF FM

Kandydat obywatelski, bo bezpartyjny

Kto płaci za kampanię Karola Nawrockiego? - zapytał posła PiS Tomasz Terlikowski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Horała o Nawrockim: Nie był obrzucany błotem dzień w dzień, startuje z lepszej pozycji

Właściwie odbywa się ona bezkosztowo, to znaczy praktycznie nie ponosimy żadnych kosztów. Po pierwsze to nie jest kampania, to od tego zacznijmy - odparł Marcin Horała. Przyznał jednak, że za halę Sokoła w Krakowie, w której zaprezentowano Nawrockiego jako kandydata na prezydenta, trzeba było zapłacić. Za podróże na spotkania prezes IPN płaci sam.

Nikt nie twierdzi, że jest to kandydat niezależny, który nie ma żadnych związków z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to kandydat obywatelski, bo bezpartyjny. To jest fakt zero jedynkowy, bo ktoś jest członkiem partii albo nie jest. I pan Karol Nawrocki członkiem PiS nie jest i nawet nigdy nie był. Co nie zmienia faktu, że jest to kandydat, który utożsamia się z podobnymi do nas poglądami. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość go popiera. I pewnie PiS jest jednym największym podmiotów czy grupy ludzi, którzy popierają, ale nie jedynym - podkreślił Marcin Horała.

Karol Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym, obywatelskim, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i nie wiem, dlaczego wokół tego toczą jakiegokolwiek dyskusje - podsumował Horała. To uwiera, bo jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski jest działaczem partyjnym właściwie przez całe dorosłe życie i wiceprezesem partii politycznej. I w tych partyjnych okopach tkwi niezwykle głęboko. Karol Nawrocki w tych partyjnych okopach nie tkwi. Ale nie jest tak, że wczoraj spadł z Księżyca, nie ma poglądów, nikt go nie popiera - mówił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF FM.

O obrzucaniu błotem

Terlikowski przywołał głosy komentatorów politycznych, którzy twierdzą, że Nawrocki został kandydatem z poparcie PiS, ponieważ w partii nie znaleziono nikogo, kto nie byłby uwikłany w polityczne nieprawidłowości albo nie ciążył na nim spadek poprzednich rządów.

Horała odparł: Rządy musieliśmy oddać, ale wygraliśmy wybory.

Jak się jest w rządzie, na tej pierwszej linii frontu politycznego, to się jest obrabianym, obrzucanym błotem przez większość mediów i przeciwników politycznych dzień w dzień. Jak zauważył klasyk propagandy, wtedy zawsze coś się przyklei. Tak więc ktoś, kto nie był obrzucany błotem dzień w dzień, i nic mu się nie przykleiło, w sensie politycznym startuje ze znacznie lepszej pozycji - mówił poseł Horała. Dodał, że z badań wnika, ze Polacy oczekują, że prezydentem będzie ktoś spoza pierwszej linii walki politycznej.

