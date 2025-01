Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy m.in. o sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.

Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej / Piotr Szydłowski / RMF FM

Piotr Salak od wtorku 7 stycznia będzie gospodarzem poranka w Radiu RMF24 oraz prowadzącym Rozmowę o 7:00. Zastąpi on Tomasza Terlikowskiego, który dotychczas prowadził poranne pasmo, a teraz przejmuje Poranną rozmowę w RMF FM.

We wtorek gościem nowego prowadzącego Rozmowy o 7:00 będzie Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu oraz były minister spraw zagranicznych.

Z senatorem KO porozmawiamy m.in. o sprawie subwencji dla PiS. Zapytamy o to, co polityk KO doradziłby ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu ws. wypłaty środków dla największej partii opozycyjnej po decyzji PKW z 31 grudnia.

Zapytamy także o to, czy może dojść do sytuacji, w której niebawem w Polsce będzie dwóch prezydentów. Czy Polska jest na drodze do paraliżu/ustrojowej anarchii? Czy Grzegorz Schetyna popiera propozycję marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do aplikacji RMF ON!

Piotr Salak poprowadzi Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24

Piotr Salak na antenie Radia RMF24 prowadził dotychczas program w godz. 10:00 - 14:00. Teraz obejmuje pasmo poranne wraz z Rozmową o 7:00.

To pierwsza rozmowa dnia, w której wraz z politykami i ekspertami prowadzący komentuje najbardziej aktualne wydarzenia i tematy.

Piotr Salak współpracuje z RMF FM od jesieni 2021 r., będąc gospodarzem Popołudniowych rozmów. Z początkiem marca 2023 r. dołączył także do redakcji Radia RMF24.

Nowy układ pasm w Radiu RMF24

W nowym roku program Radia RMF24 zostanie wydłużony, a stacja zaoferuje swoim słuchaczom nowy układ pasm.

Poranek od 7:00 do 10:00 poprowadzi Piotr Salak, a pasmo przedpołudniowe od 10:00 do 12:00 - Tomasz Terlikowski.

W paśmie popołudniowym, między 12:00 a 16:00, słuchacze spotkają się z Tomaszem Weryńskim, Bogdanem Zalewskim lub Michałem Zielińskim.

Z kolei wieczory od 16:00 do 20:00 poprowadzą Marcin Jędrych lub Krzysztof Urbaniak.

