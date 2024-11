Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Mirosław Różański, senator, generał broni rezerwy, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Gen. Mirosław Różański / Michał Dukaczewski / RMF FM

SŁUCHAJ INTERNETOWEGO RADIA RMF24

Porozmawiamy o użyciu przez Rosję do ataku na Ukrainę rakiety mogącej przenosić ładunki jądrowe. Zapytamy o bezpieczeństwo Polski i o to, co się zmieniło w ciągu 1000 dni wojny z perspektywy Polski. Politycznie nie zabraknie pytania, czy gen. Różański ma ambicję zostać szefem BBN, gdyby Szymon Hołownia został wybrany prezydentem.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24

