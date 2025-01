"Mnie uskrzydla to, co widzimy na spotkaniach z wyborcami" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF24 Przemysław Czarnek. Polityk PiS komentował najnowszy sondaż dla RMF FM, z którego wynika, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad jego partią stopniała. Były minister edukacji odniósł się również do niedawnej wizyty Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. "Nawrocki tym się różni od Trzaskowskiego, że jest po prostu prawdziwy, zachowuje swoją tożsamość" – powiedział. Gość RMF24 wykluczył możliwość podmiany w wyścigu o prezydenturę szefa IPN na byłego premiera Mateusza Morawieckiego.