Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy z nim m.in. o ostatnich wyborach w Gruzji.

Wideo youtube

Zapytamy też o to, czy Tbilisi dryfuje w stronę Rosji i co zrobi opozycja, która ogłosiła, że wybory zostały sfałszowane. Prezydent Salome Zurabiszwili nawołuje do wyjścia na ulice, ale czy adwersarze rządu mają plan na to, co później. Czy dojdzie do rozlewu krwi i kim jest Bidzina Iwaniszwili - lider Gruzińskiego Marzenia?

