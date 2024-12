​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM we wtorek będzie Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy o gorącej sytuacji w Gruzji.

Czy Gruzję czeka ukraiński Majdan, a może rząd ugnie się pod presją i rozpisze nowy wybory? Co dziś ma Tbilisi do zaoferowania Unia Europejska, dlaczego Gruzinów wzburzyło bardziej zawieszenie negocjacji z UE niż nieprawidłowości wyborcze? O to wszystko zapytamy naszego eksperta.

