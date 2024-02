​Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Słoma, rolnik z Podlasia. Zapytamy o zaplanowany na ten dzień "marsz gwiaździsty" na Warszawę, w którym tym razem rolników mają wesprzeć także górnicy i myśliwi. Oni również, podobnie jak producenci żywności, sprzeciwiają się unijnym regulacjom proekologicznym. We wtorkowym proteście w stolicy ma wziąć udział także nasz gość.

Protest rolników na drodze dojazdowej do lotniska w Pyrzowicach - 23 lutego / Michał Meissner / PAP

Z Jackiem Słomą, który pochodzi z Krynek, porozmawiamy ponadto o tym, jak wygląda obecnie sytuacja przy granicy z Białorusią.

/ Archiwum prywatne Jacka Słomy /

