"800 plus drenuje budżet. To świadczenie będzie oczywiście realizowane. Jest jednak pytanie dzisiaj, czy finansami publicznymi można zarządzać lepiej. Moim zdaniem tak" – mówił Mirosław Suchoń z Polski 2050, który był gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Rok po wyborach

Robert Mazurek rozpoczął rozmowę od przywołania wyniku sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Rok po wyborach działania rządu Donalda Tuska dobrze postrzega 38,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 32,5 proc. respondentów. 27,6 proc. pytanych postrzega działania rządu "neutralnie", a 1,8 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Wiele decyzji sprawiło, że wróciliśmy na ścieżkę demokratyczną. Wszyscy byśmy chcieli, by sprawy związane z modernizacją przyspieszały - mówił Mirosław Suchoń zapytany o ocenę rządów koalicji PO, Trzeciej Drogi i Lewicy. 15 października mija rok od wyborów.

Koalicji rządzącej Suchoń wystawiłby "mocną czwórkę".

Pytany o najważniejsze osiągnięcia tego rządu odpowiedział: Zmieniamy polską energetykę, jesteśmy na pierwszym okrążeniu. To w kilkuletniej perspektywie poprawi naszą sytuację.

Robert Mazurek dociekał, czy poseł Suchoń zmienił zdanie ws. świadczenia 800 plus. Przypomniał, że głosował przeciwko temu rozwiązaniu.

800 plus drenuje budżet. To świadczenie będzie oczywiście realizowane, co do tego nie ma wątpliwości. Jest jednak pytanie dzisiaj, czy finansami publicznymi można zarządzać lepiej. Moim zdaniem tak - odparł Suchoń.

Byłem przeciw 800 plus. I moje zdanie się nie zmieniło - podkreślił Suchoń.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.