Ryszard Petru, poseł Polski 2050, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Tematem rozmowy będzie m.in. obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i nowy program mieszkaniowy.

Ryszard Petru / Jakub Rutka / RMF FM

Z Ryszardem Petru w Porannej rozmowie w RMF FM porozmawiamy o tym, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, o depenalizacji marihuany, obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, problemach służby zdrowia i pozbawieniu PiS subwencji.

Porozmawiamy też o nowym programie mieszkaniowym, nad którym pracuje Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!