Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona obniżenie wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rząd przyjął również projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r.

Posiedzenie rządu / Piotr Nowak / PAP

Informacja o przyjęciu autopoprawki została opublikowana we wtorek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rządowa autopoprawka została dodana do przepisów, które przewidują, że przychody ze sprzedaży środków trwałych (np. nieruchomości) nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Zakłada ona zmniejszenie od 2025 roku minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców - do poziomu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia - napisali autorzy regulacji.

Przepisy zakładają, że obniżona zostaje minimalna podstawa składki zdrowotnej dla osób, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej oraz na podatku liniowym. Nowe rozwiązanie dotyczyć będzie także osób, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Od 2025 roku minimalna podstawa składki zdrowotnej zostanie zmniejszona do poziomu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianie ma skorzystać ok. 935 tys. przedsiębiorców. Według rządowych wyliczeń osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu ok. 100 zł miesięcznie.

Koszt nowego rozwiązania dla budżetu państwa wyniesie ok. 945 mln zł. Jak podkreśliła KPRM, w budżecie na 2025 rok zarezerwowane zostały środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ, zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Przepisy związane z obniżeniem podstawy wymiaru składki zdrowotnej mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

Rząd przyjął projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r.

Rząd przyjął także projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Zmiany będą miały charakter systemowy - uporządkują i uproszczą zasady rozliczania składki zdrowotnej - zapewnił rząd po posiedzeniu. Na zmianie ma skorzystać ok. 2,5 mln osób.

Dla osób, które rozliczają się według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Rozwiązanie to będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - podał KPRM w informacji.

Po przekroczeniu 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna wyniesie również 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

"Rozwiązanie będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu przychód do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku" - proponuje rząd.

Po przekroczeniu progu 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 3,5 proc. od nadwyżki ponad 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

"Osoby, które rozliczają się w formie karty podatkowej oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wyjaśnił KPRM w informacji o decyzji rządu.

Wśród najważniejszych rozwiązań oprócz obniżenia składek zaznaczono również, że od 2026 roku uchylona zostanie możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Z informacji wynika, na realizację nowego rozwiązania rząd zabezpieczy ok. 4,6 mld zł w 2026 roku.