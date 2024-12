Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM we wtorek będzie Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.

Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o decyzji Państwowej Komisji Wyborczej po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego PiS.

Zapytamy też o kampanię Karola Nawrockiego i - jak wynika z sondaży - jego wciąż dość niską rozpoznawalność.

Porozmawiamy o przyszłości Andrzeja Dudy w MKOl-u - czy to odpowiednie stanowisko dla prezydenta po zakończeniu kadencji? A także o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość pozazdrościło Rafałowi Trzaskowskiemu Campusu Polska Przyszłości.

