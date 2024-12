Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Andrzej Duda, prezydent RP.

Prezydent RP Andrzej Duda / Jakub Rutka / RMF FM

Najważniejszą osobę w państwie zapytamy o reformę wymiaru sprawiedliwości. Czy wśród rządowych pomysłów na zmiany jest taki, o którym Andrzej Duda chce rozmawiać i który by zaakceptował?

Co sądzi na temat azylu Marcina Romanowskiego na Węgrzech?

Kiedy widzi się z prezydentem elektem Donaldem Trumpem i kiedy możemy spodziewać się amerykańskiego przywódcy w Polsce?

Zapytamy również o polską prezydencję w Radzie UE, wojnę w Ukrainie i plany prezydenta po zakończeniu kadencji.

