Dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, będzie w poniedziałek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. 27 stycznia przypada 80. rocznica wyzwolenia obozu zagłady.

Dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu / Michele Tantussi / AFP/EAST NEWS

27 stycznia na terenie Oświęcimia i Brzezinki odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau.

Tomasz Terlikowski zapyta dr Piotra Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, m.in. o to, jak różnie przez minione 80 lat odczytywana była lekcja Auschwitz. Porozmawiamy także, w jaki sposób odczytać tę lekcję na nowo, gdy w Europie ponownie toczy się wojna.

Zapytamy także o słowa, wypowiedziane w sobotę przez miliardera Elona Muska, który uczestnikom wiecu prawicowo-populistycznej AfD powiedział, że Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach".

Poranna rozmowa w RMF

