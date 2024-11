W produkcji, bo Polska jest krajem, gdzie jest więcej produkcji niż usług, pracuje się krócej, ale pracuje się. To nie jest tak, jak się każdemu z nas wydaje, że Wigilia jest taka, jaką my ją mamy. Są branże, które najwięcej zarabiają tego dnia. Chodzi tylko o to, żeby przeanalizować, zobaczyć, ile mamy świąt w trakcie roku i zrobić taką głębszą, rozsądną analizę i zobaczyć, kto na tym traci - zauważył Ryszard Petru.

Obniżka składki zdrowotnej

Gość Roberta Mazurka odniósł się także do obniżenia składki zdrowotnej i zarzutów, że to obniżenie jest bardziej fasadą niż faktycznym działaniem. Ryszard Petru przyznał, że w przyszłym roku nikt tego specjalnie nie odczuje.

Spotykam się często z przedsiębiorcami. Niektórzy mówią wprost: "panie pośle, przyśpieszcie ze zmianami dla gospodarki, były olbrzymie oczekiwania wobec nowego rządu, a bardzo mało robicie" - relacjonował gość Porannej rozmowy w RMF FM. Proponowałem obniżenie podatku, ale rozumiem, że mamy inną decyzję strategiczną, koalicyjną. Natomiast pytanie jest: co się stanie z głosami Lewicy, ponieważ ona sprzeciwia się obniżeniu składki, nawet od 2026 roku - dodał.

Poseł Polski 2050 przyznał, że obniżka od przyszłego roku nie jest tą, której większość Polaków oczekiwała i są to małe kwoty, ale nie zna powodów, dlaczego obniżenie składki jest "rozłożone na dwa takty".

Ryszard Petru / Jakub Rutka / RMF FM

Wybory prezydenckie 2025

Cieszyłbym się, gdyby Przemysław Czarnek został wybrany jako kandydat PiS-u dlatego. On działa jak płachta na byka na szeroko rozumiany nasz elektorat i mobilizuje go bardzo. Na pewno będzie kandydatem, który zbierze ten bazowy elektorat PiS-u, ale nie jest politykiem centrowym - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru, odnosząc się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich.

Pan Bocheński czy podobny kandydat byłby dużo bardziej centrowy i akceptowalny dla grupy wahającej się. (...) Gdyby został wybrany, to jest to szansa na dobry wynik PiS-u oczywiście, ale na przegraną - analizował parlamentarzysta.

Prowadzący rozmowę odniósł się do finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego, jednak poseł stwierdził, że interesuje go finansowanie wszystkich kandydatów, a nie tylko wiceszefa PO. Ryszard Petru przyznał, że chciałby żeby ze strony sztabów poszczególnych kandydatów takie informacje padły oraz, że należy to wyjaśnić.

Kredyt 0 procent

Robert Mazurek zapytał Ryszarda Petru, co dalej z kredytem 0 procent.

Nie będzie tego kredytu, natomiast wiem, że minister Paszyk pracuje nad rozwiązaniem, które uwzględnia postulatu Polski 2050 i Lewicy, ale tego rozwiązania nie widziałem. Rozumiem, że jest to swego rodzaju kompromis - powiedział Petru. Generalnie można powiedzieć tak, że ten kredyt 0 procent nie będzie 0 procent, że będzie tylko dla niektórych. Ale ja mówię o tym, co ja myślę. Nie widziałem tego projektu, pan minister Paszyk obiecał, że go złoży, ale go jeszcze nie złożył - dodał.

Poseł został zapytany też o projekt PiS-u - kredyt 2 procent. Czy był lepszy?

Nie. Uważam, że co do zasady takie sterowanie rynkiem i to pokazały też przypadki w Stanach Zjednoczonych jest złe. Powinniśmy mieć niższe stopy procentowe w Polsce, niską inflację. Przy stopach procentowych rządu czterech procent, bardzo wiele osób nagle staje się osobami, które mogą wziąć kredyt. Dzisiaj, przy stopach procentowych rzędu ośmiu procent, bardzo wiele osób nie ma zdolności kredytowej - zauważył Ryszard Petru.

Na pytanie co powinien zrobić rząd, gość RMF FM odpowiedział: Rząd powinien zmniejszać deficyt budżetowy, czyli nie działać proinflacyjnie.