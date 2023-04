„Nie wykluczam takiego wariantu. Jestem namawiany. Natomiast nie chciałbym więcej w tej sprawie na tym etapie powiedzieć, dlatego że to jest lista senacka, która musi być formułą uzgodnień między wszystkimi partiami” – powiedział o możliwym starcie w wyborach do Senatu gość Porannej rozmowy w RMF FM, Ryszard Petru.

Wideo youtube

Założyciel Nowoczesnej nie chciał zdradzać, kto konkretnie namawia go startu w wyborach. Jestem namawiany przez znajomych polityków. Oni wskazują na to, że istnieje duży problem z przekazem liberalnym po stronie opozycyjnej, że brakuje tego głosu. O ile wcześniej brakowało go na zasadzie braku elementów programowych, to teraz widać, że te głosy przejmuje Konfederacja, która przez wiele osób jest postrzegana niestety jako partia opozycyjna wobec PiS-u - zaznaczył.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z RYSZARDEM PETRU Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Petru wystartuje w wyborach do Senatu? „Jestem namawiany”

Szef Instytutu Myśli Liberalnej podkreślił, że decyzja w sprawie kandydatury nie zapadnie szybko. Według Petru rozmowy w tej sprawie mogą potrwać "miesiąc albo dwa".

Petru na marszu Tuska? "Mam akurat ważną uroczystość rodzinną"

Uważam, że marsze wspólne są dobre. Ja akurat 4 czerwca mam ważną uroczystość rodzinną we Wrocławiu - odpowiedział na pytanie o udział w marszu organizowanym przez szefa Platformy Obywatelskiej, Ryszard Petru.

Gość Roberta Mazurka podkreślił, że z jego doświadczenia wynika, iż wspólne marsze opozycji są dobrze odbierane przez wyborców.

Mentzen to nowy Petru?

Ryszard Petru nie zgodził się, że można go porównywać do szefa Konfederacji Sławomira Mentzena. Wydaje mi się, że oprócz niektórych elementów gospodarczych, w których mamy podobne poglądy, w całej masie poglądów pozostałych mamy zupełnie inne zdanie. (...) Nie jest tak, że jak Sławomir Mentzen powie o podatkach to samo, co ja kiedyś mówiłem, to znaczy, że jesteśmy tacy sami - podkreślił szef Instytutu Myśli Liberalnej.

Proszę pamiętać, że Konfederacja jest antyunijna, prorosyjska. Część posłów Konfederacji obecnie zasiadających w Sejmie ręka w rękę głosowała z PiS-em za całą destrukcją wymiaru sprawiedliwości - zaznaczył i dodał: To nie jest tylko sympatyczny pan Mentzen w obszarze gospodarczym. Tam cała masa brunatnego jest obok niego czy za nim. To jest schowane - dodał.