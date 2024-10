"Projekt minister Katarzyny Kotuli o związkach partnerskich nie jest projektem rządowym, bo nie przeszedł jeszcze konsultacji ani rządowych, ani społecznych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski."Będzie rządowym w pełnym tego wymiarze, gdy wyjdzie z rady ministrów" - zaznaczył wiceszef MON, członek Polski 2050.

To jest projekt, który imituje małżeństwo, w nim nie powinno o to chodzić - tak projekt ustawy o związkach partnerskich ocenił w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski. Jestem zwolennikiem związków partnerskich jako instytucji prawa dla związków homoseksualnych. Dla osób heteroseksualnych mamy instytucję małżeństwa, konkubinatu, natomiast osoby homoseksualne nie mają instytucji, która by przez państwo uznawała ich relacje" - zaznaczył.

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o wczorajszy raport MON nt. działalności podkomisji smoleńskiej. W dokumencie ostro skrytykowano działalność Antoniego Macierewicza. Zapowiedziano też skierowanie do prokuratury 41 zawiadomień.

Dwie narracje, jedna prawda - ta prawda to katastrofa. Ci, którzy są za nią odpowiedzialni, zostali określeni we wcześniejszym raporcie Millera. Wiadomo, że to nie jest żaden zamach" - mówił Paweł Zalewski w Porannej rozmowie w RMF FM. Ta narracja o zamachu dała tlen polityczny Antoniemu Macierewiczowi, stworzyła rodzaj legendy, która bardzo silnie motywowała obóz Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

Ten raport pokazuje, w jaki sposób kłamstwo smoleńskie było wykorzystywane przez Antoniego Macierewicza, w jaki sposób ta komisja została przez niego zawłaszczona, jak łamano prawo - ocenił Zalewski.

W Porannej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o składkę zdrowotną. Maciej Berek z kancelarii premiera ogłosił, żenie będzie obniżona, jak chciała Polska 2050.

Rzeczywiście przykre, że minister finansów wycofał się z obietnicy ws. składki zdrowotnej. Ale rozmowy nie są zakończone - skomentował Paweł Zalewski. Kontynuujemy dyskusję na temat w ramach rządu. Odbieram to, co powiedział pan minister Berek jako element gry negocjacyjnej w ramach rządu - ocenił.