Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Porozmawiamy o sytuacji PiS po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. W programie także pytanie o przyszłość partii, która ma się zarysować na wrześniowym kongresie.

Naszego gościa zapytamy też o sytuację jego kolegi, europosła Michała Dworczyka. Wniosek o uchylenie mu immunitetu został wysłany do Parlamentu Europejskiego.

