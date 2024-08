Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi - byłemu szefowi kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy afery mailowej. Prokuratura skierowała go tym razem do Parlamentu Europejskiego, bo polityk PiS objął mandat europosła.

Michał Dworczyk / Marcin Suchmiel / RMF FM

To już drugi wniosek ws. afery mailowej

Wniosek do europarlamentu ws. immunitetu Michała Dworczyka minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiadał już w połowie lipca.

To jest wniosek związany z manipulacją jego skrzynką mailową. Ten wniosek już został skierowany do Sejmu RP, ale ze względu na to, że pan poseł został wybrany w międzyczasie do PE, to teraz sprawą będzie musiała się zająć odpowiednio komisja regulaminowa PE, a później PE - mówił.



Pierwszy wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej trafił do Sejmu 7 czerwca. Nie został rozpatrzony przez izbę, ponieważ 9 czerwca Dworczyk został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

Jakie zarzuty chce postawić Dworczykowi prokuratura?

Michał Dworczyk

Prokuratura twierdzi, że Michał Dworczyk mógł dopuścić się dwóch przestępstw. Pierwsze to niedopełnienie obowiązków polegające na używaniu prywatnej skrzynki mailowej bez odpowiednich certyfikatów i zabezpieczeń do prowadzenia korespondencji służbowej.

Śledczy podkreślają, że w korespondencji, którą w wyniku zaniedbań polityka przejęli hakerzy, były informacje niejawne, dotyczące obronności, służb specjalnych, gospodarki czy stosunków międzynarodowych.

Kolejny zarzut, który prokuratura chce postawić Dworczykowi, dotyczy utrudniania śledztwa. Chodzi o to, że po ujawnieniu afery polityk miał polecić wykasowanie zawartości jego skrzynki, czego skutkiem jest utrata dowodów przestępstwa.

Reakcja Dworczyka na wniosek do PE

Michał Dworczyk zareagował na ruch prokuratury w mediach społecznościowych. Przypomniał swoją wypowiedź z lipca, która była reakcją na słowa ministra Bodnara. Działanie śledczych uznał za absurdalne i motywowane politycznie.