Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Jabłoński, poseł PiS i członek sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. Porozmawiamy z nim o wtorkowych zeznaniach przed komisją byłego wicepremiera Jarosława Gowina. Jak ocenia informacje przekazane przez świadka? Czy są wiarygodne? Czy niepokoi go to, co usłyszał dziś od Gowina?

Paweł Jabłoński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Były wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego mówił m.in. o "hakach", które politycy PiS mieli zbierać na niego i jego współpracowników po to, by skłonić go do zmiany zdania na temat sposobu organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał ostrzec go, iż jest oczekiwanie, by zajęła się nim prokuratura.

Pawła Jabłońskiego zapytamy też o przyszłość byłych szefów CBA i MSWiA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali we wtorek wieczorem zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Zatrzymanie ma związek z grudniowym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał obu polityków na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową.

