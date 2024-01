​Rozpoczęliśmy prace i przedstawimy stosowny projekt ustawy, aby od przyszłego roku mogły obowiązywać nowe zasady opłacania zasiłku chorobowego - poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że rząd chce, by zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika płacił ZUS.

Premier Donald Tusk (L) podczas posiedzenia rządu / Rafał Guz / PAP

Szef rządu przekazał na konferencji prasowej, że Rada Ministrów wysłuchała na wtorkowym posiedzeniu informację minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności.

W tej chwili ciężar wypłaty wynagrodzenia chorobowego, czyli tych 80 proc., kiedy pracownik jest na chorobowym, spada na przedsiębiorcę do 33 dni w skali roku. My zakładamy, że ten obowiązek powinien spoczywać na ZUS-ie i będziemy szukali takiego rozwiązania - powiedział Tusk.

Poinformował, że rozpoczęły się prace nad rządowym projektem w tej sprawie.

Od dzisiaj zaczęła się praca i stosowny projekt ustawy przedstawimy, aby od przyszłego roku mogły obowiązywać nowe zasady, a więc żeby ten ciężar opłacania wynagrodzenia chorobowego przez przedsiębiorcę zminimalizować. Zakładamy, że od pierwszego dnia powinien za to płacić ZUS, ale to oczywiście rodzi bardzo poważne konsekwencje finansowe. To jest projekt bardzo masywny - podkreślił premier.

Zaznaczył, że rząd chciałby uniknąć sytuacji, w której beneficjentami tej ustawy byłyby przede wszystkim największe korporacje. Będziemy to bardzo wnikliwie konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi - zapowiedział Tusk.