Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Shapovalovem 6:3, 7:6 (7-0), 4:6, 6:1 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open.

Hubert Hurkacz / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Mecz rozpoczął się wczoraj po 17:00, ale kilkukrotnie był przerywany przez deszcz. Po 21:00 tenisiści udali się do szatni i później poinformowano, że do gry wrócą w sobotę. Spotkanie odbyło się dziś pod zadaszonym kortem.

Kolejnym rywalem 27-letniego wrocławianina będzie albo rozstawiony z numerem 10. Bułgar Grigor Dimitrow albo Belg Zizou Bergs.

1/8 finału to najlepszy wynik Hurkacza we French Open. Poprzednio dotarł do tego etapu dwa lata temu.

Wynik meczu 3. rundy singla:

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Denis Shapovalov (Kanada) 6:3, 7:6 (7-0), 4:6, 6:1.

