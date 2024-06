34 osoby zostały zatrzymane w następstwie starć z policją w trakcie antyizraelskiego protestu w Brooklyn Museum w Nowym Jorku. Placówka zgłosiła uszkodzenia niektórych eksponatów i nękanie pracowników ochrony przez demonstrantów.

Zamieszki w trakcie antyizraelskiego protestu w Brooklyn Museum w Nowym Jorku / Fatih Aktas/Anadolu Agency / East News

Policja nie sprecyzowała jeszcze zarzutów, jakie zostaną postawione uczestnikom zajścia, poinformowała agencja AP.

Wezwali do "zalania" i "zajęcia" muzeum

Do protestu doszło w piątek po południu, gdy kilkuset protestujących wmaszerowało do muzeum, rozstawiło w holu namioty i wywiesiło z dachu banery. Organizatorzy manifestacji wezwali zwolenników do "zalania" i "zajęcia" muzeum, twierdząc, że chcą okupować budynek do czasu, aż gdy władze muzeum "ujawnią i pozbędą się" wszelkich inwestycji związanych z działaniami Izraela w Strefie Gazy.