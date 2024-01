Kaczyński wśród protestujących przed aresztem: Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku

Już we wtorek wieczorem przed aresztem zgromadziła się grupa protestujących, wśród nich parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Przyjechał także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mówił o "niebywałym skandalu", a Kamińskiego i Wąsika nazywał "pierwszymi więźniami politycznymi po 1989 roku". Stwierdził też, że ludzie, którzy za to odpowiadają, poniosą konsekwencje.

Wierzę, że dojdzie w Polsce do zmiany i że ludzie, którzy doprowadzili do tego, którzy w tym wszystkim biorą udział, poniosą tego bardzo daleko idące konsekwencje. Że w Polsce, po trzydziestu paru latach, zwycięży sprawiedliwość, że fatalnie niesprawiedliwy i fatalnie nieefektywny system, który zdołaliśmy na osiem lat podważyć, zostanie do końca złamany - zaznaczył.

Zdaniem Kaczyńskiego ułaskawienie z 2015 roku jest skuteczne, a rządzącym zarzucił "bezczelne łamanie konstytucji i prawa".

Wcześniej około 300 osób protestowało przed Pałacem Prezydenckim. Skandowali hasło: "Tu jest Polska". Wiele osób miało biało-czerwone flagi.

Protestujący mówili, że nie spodziewali się, iż Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną zatrzymani w Pałacu Prezydenckim.

Jestem głęboko zasmucony, że w Polsce się w tym momencie dzieje, to, co się dzieje. Że policja może bezprawnie zatrzymać uczciwych obywateli, uczciwych polityków - mówił naszej reporterce jeden z protestujących mężczyzn.