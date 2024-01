Mariusz Kamiński był w poniedziałek gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Jak mówił w poniedziałek Mariusz Kamiński, który był gościem Roberta Mazurka w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM, "nie jestem przestępcą". Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju - stwierdził.

Kamiński: Tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach Karolina Bereza / RMF FM

Marszałek Hołownia podjął decyzję o wygaszeniu mi mandatu 21 grudnia. 22 grudnia byłem w Sejmie, brałem udział w głosowaniach, te głosowania nie zostały podważone, wykonuję swój mandat. To jest mój obowiązek - mówił na antenie RMF FM Mariusz Kamiński.

Korzystam ze swoich praw. Złożyłem odwołanie od decyzji marszałka (ws. wygaszenia mandatu - przyp. red.) do Sądu Najwyższego. SN wypowiedział się w tej sprawie, unieważniając decyzję marszałka Hołowni dotyczącą wygaszenia mi mandatu - dodawał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Mało kto wie, za co zostałem skazany w ostatnim procesie, który mi wytoczono. Tak naprawdę wszystkie tony zarzutów, jakie zostały przez pana Wojciecha Łączewskiego ogłoszone, padły. Tylko dwa zarzuty są wobec mnie i moich współpracowników sformułowane. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że funkcjonariusz, działający pod przykryciem, nagrał w dwóch pokojach hotelowych swoje rozmowy z podejrzanym, co sąd uznał za nielegalne. Drugi zarzut dotyczy tego, jakoby CBA nie mogło samodzielnie produkować dokumentów legalizacyjnych i maskujących operacje kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej przeprowadzane zgodnie z prawem za zgodą prokuratury - wyjaśniał Kamiński.

Przyjmuję do wiadomości, że bezprawie, które zaczyna panować w naszym kraju, doprowadzi do sytuacji, że być może w ciągu paru dni będę w więzieniu. Tak, jestem gotów działać dalej w każdych warunkach - zapewniał polityk, dodając, że "wszystkie zarzuty dotyczące działań nielegalnych, podsłuchów, wyłudzania zgód od sądu i prokuratury w oparciu o nieprawdziwe informacje nie istnieją". Powtarzanie ich jest bzdurą. Sąd Okręgowy w Warszawie nie miał prawa podejmować tej sprawy - podkreślał Kamiński.

Nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu. To jest bezprawie, rzecz niebywała, że waży się decyzję prezydenta w tym zakresie, lekceważy się podstawowe zasady jakie powinny obowiązywać w naszym państwie - dodawał.

Kamiński i Wąsik byli w Pałacu Prezydenckim

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wygłosili na terenie Pałacu Prezydenckiego dziś po południu oświadczenie.

Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z prezydentem, byliśmy poza miejscami zamieszkania, do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem. To kolejny przejaw bezprawia, jakie w naszej sprawie się odbywa od lat - mówił przed Pałacem Prezydenckim Mariusz Kamiński. Podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wyrazy solidarności. Przypomniał, że dziś na swoich doradców powołał on bliskich współpracowników Kamińskiego i Wąsika - Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna.

Mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach, jawny bunt w Sądzie Najwyższym - przekonywał Kamiński. Stwierdził też, że w sprawie jego i Wąsika wyroki wydają sędziowie związani z Platformą Obywatelską.

Jeżeli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi. Pan prezydent za wszelką cenę chce tego uniknąć. Bardzo mu za to dziękujemy - mówił Kamiński. Jesteśmy dalej posłami na Sejm, chociaż prowadzone są bezprawne działania przez marszałka Hołownię, przez większość sejmową - dodał.

Nie ukrywamy się. Jesteśmy u prezydenta. Wiemy, że w okolicach Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policyjne w celu zatrzymania nas - stwierdził były szef MSWiA. Będziemy dążyli do tego, żeby spotkać się z przyzwoitymi Polakami, którzy będą 11 stycznia na manifestacji. Chcemy wziąć udział w tej manifestacji. Chcemy wziąć również udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu - zapowiadał.

Jesteśmy posłami, nikt nam nie uchylił mandatu - mówił przed Pałacem Prezydenckim Maciej Wąsik. To, co próbował zrobić marszałek Hołownia, zakończyło się fiaskiem - ocenił. Próby zatrzymania posłów świadczą o tym, że zmierzamy w kierunku państwa totalitarnego - przekonywał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wąsik - ponownie jak wcześniej Kamiński - zaprosił do udziału w zaplanowanej na 11 stycznia manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość przed gmachem Sejmu. Też chcemy wziąć udział w tej demonstracji - zapewnił.

Ani Kamiński, ani Wąsik nie odpowiedzieli na jakiekolwiek pytanie od zgromadzonych dziennikarzy - m.in. o to, jak długo zamierzają przebywać w Pałacu Prezydenckim.