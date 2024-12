"Od tego, żeby znaleźć się w takiej sytuacji, jak osoby, którym pomagamy, dzieli nas jeden krok, czasem jeden krok na pasach (…) czasem jedno badanie, w którym powiedzą nam, że jesteśmy chorzy na nowotwór, a akurat leki na ten nowotwór nie są refundowane" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM prezes Stowarzyszenia WIOSNA Joanna Sadzik. Szlachetna Paczka, którą organizuje stowarzyszenie, może trafić w tym roku do ok. 17 tys. osób. Na dziś nie ma jednak pieniędzy na paczki dla wszystkich potrzebujących.

Wideo youtube

Farelka, koc czy zapas ryżu to często marzenia osób, którym pomagają ludzie kompletujący Szlachetne Paczki. Prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizator akcji, wskazała w Porannej rozmowie w RMF FM, że to niejedyne potrzeby, które należy zaspokoić.

Jako przykład podała 68-letnią panią Wandę - emerytkę, która jest obecnie rodziną zastępczą dla swoich wnuków.

Najważniejszy dla niej jest spokój i czas dla opieki nad dziećmi - wskazała Joanna Sadzik. Sen z oczu spędza jej to, że niecodziennie ma wszystkie rzeczy potrzebne do ugotowania obiadu - dodała ekspertka ds. programów społecznych.

Takich rodzin mamy bardzo wiele. Rodzin po stracie (...) Od tego, żeby znaleźć się w takiej sytuacji, jak osoby, którym pomagamy, dzieli nas jeden krok, czasem jeden krok na pasach (...) czasem jedno badanie, w którym powiedzą nam, że jesteśmy chorzy na nowotwór, a akurat leki na ten nowotwór nie są refundowane - podsumowała.

W studio RMF FM wybrzmiał także wątek 7-letniego Kacpra, który śpi w kurtce po tacie i marzy o kołdrze.

Państwo są w stanie zapewnić, że te rodziny, które są w takiej sytuacji jak Kacper, a jest ich jeszcze kilkaset, dostaną to, czego potrzebują przed świętami - powiedziała Joanna Sadzik.

Gość Roberta Mazurka przyznała, że na tę chwilę nie ma pieniędzy na paczki dla wszystkich potrzebujących.

"2,5 mln w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie"

Joanna Sadzik przytoczyła w Porannej rozmowie w RMF FM dane, które mówią o tym, że w Polsce 2,5 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie.

Skrajne ubóstwo to znaczy, że ktoś ma trochę mniej niż 900 zł na miesiąc - wyjaśniła.

Co ważne, badana jest jedynie sytuacja gospodarstw domowych.

Jeśli chodzi o kwestie formalne, osoba, która ma zostać obdarowana Szlachetną Paczką, musi wyrazić na to zgodę. Tych, którym można by pomóc, często wskazują np. pielęgniarki środowiskowe, psycholodzy szkolni, wychowawczy, proboszczowie czy inne organizacje.

Historie wszystkich rodzin są pieczołowicie badane, a wolontariusze chodzą do nich w odwiedziny.

Każda rodzina, która jest opublikowana na stronie Szlachetnej Paczki, to jest rodzina sprawdzona, rodzina, u której wolontariusz był kilka razy, on poznał bardzo dokładnie jej potrzeby - wyjaśniła Joanna Sadzik.

Każdy człowiek potrzebuje czegoś innego, dlatego nie ma dwóch takich samych paczek - dodała.

Gość RMF FM wskazała, że w podarkach bardzo często są rzeczy, które pomagają ludziom wrócić do pracy. Dobrze obrazuje to historia pani Wandy z Warszawy, która ma córkę z niepełnosprawnością i potrzebuje maszyny do szycia, dzięki której będzie mogła zarabiać.

Jak dostanie teraz maszynę do szycia, tak naprawdę nie będzie potrzebowała Szlachetnej Paczki w przyszłym roku - tłumaczyła rozmówczyni Roberta Mazurka.

Wolonatriusze Szlachetnej Paczki odwiedzają średnio 30 tys. rodzin, a paczka zostanie przygotowana dla ok. 17 tys.

Ile osób dostanie w tym roku Szlachetną Paczkę?

W zeszłym roku 17 tys. rodzin dostało Szlachetną Paczkę. Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM zapytał, ilu obdarowanych będzie w ramach obecnej edycji?

Zobaczymy w Weekend Cudów (14-15 grudnia 2024 r. - red.) (...) Wciąż nie wiemy, czy te rodziny, które są potrzebujące i które są na naszej stronie internetowej, tę paczkę dostaną. To zależy od państwa - powiedziała prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik.

Jeżeli nastąpi ten cud i rzeczywiście to będzie weekend cudów, a nie weekend katastrofy, to myślę, że będzie to bardzo podobna liczba (jak rok temu - red.), co myślę, jest sukcesem w tym roku - przyznała.

Tegoroczna pomoc idzie gorzej, m.in. przez fakt, że ludzie wsparli powodzian i jak powiedziała Sadzik, dalej im pomagają; tam przeniosły się ich środki finansowe.

Ekspert ds. programów społecznych wskazała także na szerszy trend związany z czasami, w których żyjemy i poczuciem zagrożenia. Nie jesteśmy optymistami - przyznała goszcząca w studio RMF FM Sadzik, uściślając, że Polacy przewidują złe czasy i koncentrują się na kierowaniu swojej energii "do środka, czyli na swoje rodziny", na gromadzeniu dóbr i oszczędzaniu pieniędzy.

Motorynka na wykluczenie komunikacyjne

Polska jest krajem o dużym wykluczeniu komunikacyjnym - powiedziała rozmówczyni Roberta Mazurka. Wiem, że z perspektywy dużego miasta to brzmi dziwnie, bo my czasem narzekamy, że tramwaj się spóźni, ale naprawdę są tacy, którzy za spóźniający się autobus daliby wszystko - dodała.

Szlachetna Paczka trafia także i do takich osób, dostarczając niekiedy rower czy motorynkę.

Tak, ojciec może jeździć już od dziś 30 kilometrów do pracy - podała przykład Sadzik.

Prowadzący Poranną rozmowę RMF FM zapytał, jakie prośby, w ciągu wszystkich lat pracy, zaskoczyły prezes Stowarzyszenia Wiosna najbardziej.

"10 kur, cielaczek czy ocieplenie domu, który okazał się starym kioskiem ruchu" - to jedne z wymienionych przez nią rzeczy.

Wiele dzieciaków z tych rodzin, które dostały pomoc, zostaje u nas wolontariuszami - mówiła na koniec rozmowy.

Pozew przeciwko ks. Jackowi Stryczkowi

Było bardzo trudno, bo pojawiało się w przestrzeni publicznej dużo nieprawdziwych informacji na nasz temat - powiedziała w RMF FM Joanna Sadzik, komentując doniesienia medialne o pozwie przeciwko pomysłodawcowi Szlachetnej Paczki ks. Jackowi Stryczkowi.

Wezwaliśmy do zaprzestania naruszeń naszych dóbr. Ksiądz Jacek Stryczek zawsze pozostanie tą osobą, która tak naprawdę założyła Szlachetną Paczkę. To dzięki niemu możemy pomagać - dopowiedziała prezes Stowarzyszenia Wiosna.

Sadzik tłumaczyła, że decyzja została podjęta "ze względu na darczyńców, partnerów biznesowych", którzy pytali, co Stowarzyszenie zrobi ze wspomnianymi wyżej nieprawdziwymi informacjami.