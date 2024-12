Jeśli minister Dariusz Wieczorek się nie wytłumaczy, powinien być zdymisjonowany - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Mirosława Nykiel. Posłanka do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej nie ukrywała, że "koalicyjnie rządzi się trudniej".

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nykiel: Jeśli Wieczorek się nie wytłumaczy, powinien być zdymisjonowany

Robert Mazurek pytał europosłankę, czy po roku rządów Donalda Tuska Polakom żyje się lepiej. Jest bardzo dobrze. To był trudny rok, ale efektywny. Bardzo dużo udało się zrealizować, nie wszystko - mówiła Mirosława Nykiel. Czy się poprawiło wszystkim? Trudno powiedzieć - stwierdziła.

Jak zaznaczyła, "koalicyjnie rządzi się trudniej, nie jestem tutaj odkrywcą". Trzeba uzgadniać wszystko z koalicjantami - zaznaczyła.

Sprawy ministra Wieczorka

Wirtualna Polska podała w czwartek, że "szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni; prosiła o zachowanie anonimowości, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi". Także w oświadczeniu majątkowym ministra miało dojść do nieprawidłowości.

Pan minister powinien wytłumaczyć się rzetelnie. Jeśli się nie wytłumaczy, powinien być zdymisjonowany. Nie widziałam dokumentów, to rzeczywiście jest kilka spraw, to się nakłada. Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, który go wysunął, powinien pomyśleć o innym kandydacie - mówiła Nykiel.

Rekonstrukcja rządu?

Rozmówczyni RMF FM nie chciała jasno odpowiedzieć, czy w rządzie Donalda Tuska powinno dojść do większej rekonstrukcji.

Pytana o ministra sprawiedliwości stwierdziła, że Adam Bodnar jest dobrym ministrem. Nie sądzę, żeby Roman Giertych był lepszym ministrem - mówiła, pytana o ewentualną zmianę ministra sprawiedliwości.

Dopytywana o najlepszych ministrów w rządzie Tuska europosłanka wskazała Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Izabelę Leszczynę. W służbie zdrowia "się poprawia" - oceniła.