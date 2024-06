Mirosława Nykiel, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wybrana do Parlamentu Europejskiego gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Mirosława Nykiel / Marcin Suchmiel / RMF FM

Porozmawiamy o tym czy satysfakcjonuje ją wynik Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego i czy strategia przyjęta przez partię w kampanii wyborczej przyniosła wystarczające efekty? Czy słaby wynik Lewicy i Trzeciej Drogi zmieni reguły gry w koalicji rządowej?

/ RMF FM

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!