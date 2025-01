Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

Michał Wójcik / Michał Meissner / PAP

Sąd zezwolił na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie przez komisję ds. Pegasusa. Czy były minister sprawiedliwości wyczerpał wszystkie ścieżki unikania składania zeznań czy stawi się przed komisją w asyście policji?

Wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości zapytamy też o to, jak poważnym wątkiem kampanii jest nierozliczone przez Karola Nawrockiego wynajmowanie służbowego apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej, skąd PiS weźmie pieniądze na kampanię? Czy partia planuje uruchomić jeszcze jedną zbiórkę pieniędzy od wyborców? A może będzie to kampania budżetowa?

Czy w drugiej turze Karol Nawrocki uzyska poparcie kandydatów prawicowych takich jak Sławomir Mentzen czy Marek Jakubiak, jeśli ci odpadną 18 maja?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.