Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w środę będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.

Wideo youtube

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, po co nam kolejny instytut do badań nad sztuczną inteligencją, co dalej ze składką zdrowotną i kredytami mieszkaniowymi, jak sztuczna inteligencja może pomóc na zalanych terenach i czy Szymon Hołownia wygra z Rafałem Trzaskowskicm, jeśli obaj wystartują w wyborach na prezydenta. O to wszystko zapytamy naszego gościa.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!