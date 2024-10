Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy m.in. o orędziu prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie po roku od wyborów parlamentarnych i odpowiedzi premiera Donalda Tuska.

Marka Sawickiego zapytamy też o tarcia w koalicji rządzącej, wychowanie patriotyczne i o strategię migracyjną. Nie zabraknie też pytań o kampanię prezydencką.

