Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w środę w Radzie Najwyższej (parlamencie) plan zwycięstwa, który składa się z pięciu punktów i trzech niejawnych załączników. "Jednym z punktów wyjścia do planu zwycięstwa jest zaproszenie Ukrainy do NATO w najbliższej przyszłości" - oznajmił prezydent.

Wołodymyr Zełenski / Jumeau Alexis/ABACA/Abaca/East News / PAP

Ukraina w NATO to koszmar Putina. Jak Zełenski chce zakończyć rosyjską agresję?

Pierwszym punktem (i bardzo ważnym) jest zaproszenie (Ukrainy) do członkostwa w NATO. (...) Zdajemy sobie sprawę, że członkostwo (kraju) w Sojuszu jest kwestią przyszłości, a nie teraźniejszości. Putin musi jednak zobaczyć, że jego geopolityczne kalkulacje zawodzą. Rosjanie muszą poczuć, że ich car przegrał pod względem geopolitycznym. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy uważają, że zaproszenie Ukrainy do NATO teraz i późniejsze (jej) członkostwo (w Sojuszu) wzmacnia wszystkich. Zaproszenie to silna decyzja, która wymaga jedynie determinacji - powiedział Zełenski podczas wystąpienia w parlamencie.