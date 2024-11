Marek Jakubiak, poseł wybrany z listy PiS oraz kandydat na prezydenta RP, będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Marek Jakubiak jest kandydatem na prezydenta RP / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Naszego gościa zapytamy m.in. o plany na kampanię prezydencką oraz poparcie dla pomysłu wolnej Wigilii.

Inne tematy to najwięksi rywale w walce o fotel prezydenta, czyli rywalizacja z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz prezesem IPN Karolem Nawrockim. Zapytamy, co Marek Jakubiak sądzi o poparciu przez PiS "kandydata niezależnego".

