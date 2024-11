Policjant, który w czasie sobotniej interwencji na warszawskiej Pradze postrzelił innego funkcjonariusza, usłyszał już zarzuty. Odpowie za przekroczenie uprawnień, nieuzasadnione użycie broni i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci.

Policja w poblliżu miejsca tragedii / Paweł Supernak / PAP

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Norbert Woliński poinformował, że policjant złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Śledczy złożyli już w sądzie wniosek o aresztowanie funkcjonariusza go na 3 miesiące. Ma on zostać rozpatrzony we wtorek rano.

Prokurator Woliński wyjaśnił, że policjantowi grozi co najmniej 5 lat więzienia. Najwyższa możliwa kara to dożywotnie więzienie.

Wkrótce więcej na ten temat